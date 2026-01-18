Scontri tifosi di Fiorentina e Roma sull’A1 | almeno in 200 finiscono sulla carreggiata

Nella giornata in cui la Fiorentina ha indossato la fascia nera in segno di lutto, si sono verificati scontri tra tifosi delle squadre Fiorentina e Roma sull’autostrada A1. Almeno 200 persone sono rimaste coinvolte, con alcune che sono finite sulla carreggiata. L’episodio ha suscitato preoccupazione e richiama l’attenzione sull’importanza di mantenere comportamenti civili durante eventi sportivi e nelle occasioni di tensione.

Scontro incredibile sull’Autostrada A1 all’altezza di Casalecchio di Rena, in provincia di Bologna. Ad incontrarsi per puro caso, dando inizio però ad episodi di preoccupante violenza, sono state le tifoserie della Fiorentina e della Roma. Gli scontri sono scoppiati intorno alle 12:30, quando i due gruppi si sono intravista all’Autogrill. I tifosi Viola erano diretti a Bologna per il match del Dall’Ara, mentre i giallorossi stavano raggiungendo Torino per la partita con i granata prevista per oggi alle 18. Gli scontri sono avvenuti qualche chilometro dopo, quando molte auto e alcuni minibus si sono fermati sulla corsia di emergenza e nella piazzola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma sull'autostrada A1, in direzione Bologna, hanno attirato l'attenzione. Si tratta di un episodio che ha coinvolto due gruppi di supporter, evidenziando la tensione tra le due squadre. Questa ricostruzione fornisce i dettagli di quanto avvenuto, nel contesto di una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata al calcio e al ricordo del presidente Rocco Commisso.

