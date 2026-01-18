Scontri sull’autostrada A1 tra ultras della Roma e della Fiorentina

Nella giornata di oggi, sull’autostrada A1, si sono verificati alcuni scontri tra gruppi di tifosi della Roma e della Fiorentina. Gli incidenti sono avvenuti mentre i supporter viaggiavano verso le rispettive destinazioni, Torino e Bologna. La Polizia è intervenuta per contenere la situazione e garantire la sicurezza lungo il tratto interessato. Non si segnalano feriti gravi, ma l’episodio evidenzia ancora una volta le tensioni tra le tifoserie nel contesto delle trasferte sportive.

Momenti di tensione lungo l'autostrada A1 dove si sono incrociati e scontrati gruppi di tifosi della Roma, in viaggio verso Torino, e della Fiorentina, in transito per Bologna. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la serenità e consentire al traffico di fluire senza problemi (video tratto da X).

Nella giornata di oggi, si sono verificati scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina lungo un'autostrada, intorno alle ore 12. L'episodio ha coinvolto gruppi di tifosi con l'uso di mazze e spranghe, creando una situazione di tensione e preoccupazione per la sicurezza pubblica. La ricostruzione degli eventi è ancora in corso, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per contenere la situazione.

