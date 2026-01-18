Scontri in autostrada tra tifosi di Roma e Fiorentina video

Nelle vicinanze dell’uscita Casalecchio di Reno, si sono verificati scontri tra tifosi della Roma e della Fiorentina in autostrada. L’incidente ha coinvolto gruppi di sostenitori delle due squadre, creando momenti di tensione e preoccupazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

