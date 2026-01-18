Scontri in autostrada tra tifosi di Fiorentina e Roma l’agguato coi martelli | paura per le auto che passavano

Nella giornata di oggi, si sono verificati scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma lungo un tratto autostradale. L'intervento ha coinvolto anche l'uso di martelli, creando momenti di tensione tra i passanti. Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno monitora e valutando le misure per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti.

Ancora scontri tra tifosi in autostrada. Gruppi di supporter di Fiorentina e Roma sono stati protagonisti di tafferugli nei pressi di Bologna che hanno visto fronteggiarsi circa 200 persone. Incrociatisi durante i rispettivi viaggi per seguire le proprie squadre, i tifosi sono scesi dalle proprie auto e si sono scontrati con caschi, martelli e spranghe. Al momento non risultano feriti. Scontri in autostrada tra tifosi La rivalità tra Fiorentina e Roma, i video degli automobilisti La ricostruzione e i precedenti Scontri in autostrada tra tifosi Nuovi episodi di violenza legati al calcio e alle tifoserie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Scontri in autostrada tra tifosi di Roma e Fiorentina

Scontri in autostrada tra tifosi di Roma e Fiorentina (video)

