Scontri in autostrada tra 200 ultras di Fiorentina e Roma a Bologna | auto danneggiate

Nella zona tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita di Bologna Casalecchio, si sono verificati scontri tra circa 200 ultras della Fiorentina e della Roma. L’episodio è avvenuto durante un viaggio verso le trasferte di Bologna e Torino, causando danni alle auto coinvolte. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra tifoserie, senza segnalare feriti o conseguenze gravi.

(Adnkronos) – Scontri in autostrada tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. Alcune auto sono rimaste danneggiate nel corso dei tafferugli. Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto.

Nella giornata del 18 gennaio 2026, si sono verificati scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma lungo l’autostrada A1 a Bologna. L’episodio ha coinvolto gruppi incappucciati, con l’uso di spranghe e danni alle auto. La situazione ha causato momenti di tensione e preoccupazione nelle aree di emergenza, sottolineando ancora una volta le criticità legate alla violenza tra gruppi ultras nel calcio italiano.

