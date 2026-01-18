scontri in autostrada fra tifosi della fiorentina e della roma il video

Nelle immagini si vedono tifosi della Fiorentina e della Roma coinvolti in scontri lungo l'autostrada. Con cappucci e volti nascosti, alcuni si sono scambiati confronti violenti, utilizzando caschi e spranghe. La scena evidenzia la tensione tra le due tifoserie, sottolineando la necessità di attenzione e prevenzione per evitare escalation di violenza in contesti pubblici.

Gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, sulla corsia d'emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. E' avvenuto attorno alle 12:30: circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in autostrada e si sono fronteggiate con caschi e spranghe. I tifosi della Fiorentina erano diretti a Bologna, mentre quelli della Roma a Torino. La polizia di Bologna è al lavoro per identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Tensione in autostrada, scontri fra tifosi di Fiorentina e Roma: il VIDEO

Si sono verificati toni accesi tra tifosi della Fiorentina e della Roma lungo l’autostrada, vicino al chilometro 195. La situazione ha provocato risse e disagi al traffico, con rallentamenti e l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. È importante mantenere comportamenti responsabili e rispettosi, soprattutto durante eventi sportivi che coinvolgono grandi folle.

Scontri ultras in autostrada tra frange della Fiorentina e della Roma (chiamarli tifosi è assurdo)

Gli scontri avvenuti in autostrada tra gruppi di persone associate alle tifoserie di Fiorentina e Roma, diretti verso Ancona, rappresentano un episodio grave e inaccettabile. Si tratta di eventi che evidenziano il rischio di violenza e tensione tra gruppi di supporter, in un momento già complesso per la Fiorentina, alle prese con difficoltà sportive e societarie. La priorità deve essere il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza pubblica.

