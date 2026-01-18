Scontri in A1 fra tifosi di Fiorentina e Roma | in 200 in autostrada con spranghe danni alle auto

Nella giornata odierna si sono verificati scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma lungo l'autostrada A1, tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita di Bologna Casalecchio. Circa 200 persone sono state coinvolte in tafferugli con l'uso di spranghe, causando danni alle auto e tensioni tra le opposte tifoserie, mentre si preparavano a raggiungere le rispettive trasferte.

Scontri in autostrada tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle rispettive trasferte. La polizia al lavoro per identificare i responsabili.

Oggi sull'A1 a Casalecchio di Reno si è verificato un scontro tra gruppi di ultras di Fiorentina e Roma, poco prima dell'inizio della partita di Serie A. L'episodio, avvenuto sulla corsia d'emergenza, ha coinvolto caschi e spranghe, trasformando l'autostrada in un campo di battaglia. La situazione ha suscitato preoccupazione per la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico prima di un importante incontro calcistico.

