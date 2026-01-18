Scomparsa Federica Torzullo la procura | Repertate tracce di sangue ovunque

Da lapresse.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Torzullo è scomparsa in circostanze ancora da chiarire. La procura ha riferito di aver repertato tracce di sangue in più punti, definendo la versione dei fatti come “contraddittoria e illogica”. Questa situazione ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Claudio Carlomagno, mentre le indagini continuano a cercare di fare luce sulla vicenda.

Una versione dei fatti “contraddittoria e illogica” che ha imposto l’iscrizione di Claudio Carlomagno nel registro degli indagati, con gli inquirenti che nel corso delle indagini hanno repertato tracce di sangue “dappertutto”. È una nota diffusa dalla Procura di Civitavecchia, guidata dal Procuratore Alberto Liguori, a fare il punto sulle indagini relative alla vicenda di Federica Torzullo, 41enne scomparsa dall’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Le divergenze tra il racconto dell’uomo e le risultanze delle indagini. La “gravità indiziaria” riscontrata dalla Procura a carico del marito di Federica emerge da “divergenze, allo stato, insanabili” tra quanto raccontato dall’uomo e le risultanze dell’inchiesta: Carlomagno “è il solo a lasciare casa venerdì 9 gennaio di mattina portandosi al lavoro, fornendo una versione sui suoi movimenti di quella giornata e sui rapporti con la moglie Federica contraddittoria e illogica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

scomparsa federica torzullo la procura repertate tracce di sangue ovunque

© Lapresse.it - Scomparsa Federica Torzullo, la procura: “Repertate tracce di sangue ovunque”

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, la procura: “Repertate tracce di sangue dappertutto”

Leggi anche: Scomparsa Federica Torzullo, procura: "Repertate tracce di sangue dappertutto, dal marito una versione contraddittoria"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Tracce di sangue in casa, su abiti e auto del marito. Atteso esito Dna”; Scomparsa Federica Torzullo, procura: Repertate tracce di sangue dappertutto, dal marito una versione contraddittoria; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, ultime notizie e la nota della Procura: Tracce di sangue dappertutto.

scomparsa federica torzullo procuraFederica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno, in casa e nella sua auto. La procura: «Gravi indizi contro di lui» - Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della donna, avvenuta lo scorso ... leggo.it

scomparsa federica torzullo procuraFederica Torzullo scomparsa ad Anguillara. Procura: "Tracce di sangue dappertutto" - Sono state repertate in casa, nell'auto del marito e sul mezzo da lavoro. rainews.it

scomparsa federica torzullo procuraScomparsa Federica Torzullo, procura: "Repertate tracce di sangue dappertutto, dal marito una versione contraddittoria" - Il sangue sarebbe stato trovato all'interno dell'abitazione dei coniugi, sugli abiti di lavoro del marito, nella sua auto e anche in una cava e in un mezzo di lavoro ... tgcom24.mediaset.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.