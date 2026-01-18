Scomparsa Federica Torzullo la procura | Repertate tracce di sangue ovunque

Federica Torzullo è scomparsa in circostanze ancora da chiarire. La procura ha riferito di aver repertato tracce di sangue in più punti, definendo la versione dei fatti come “contraddittoria e illogica”. Questa situazione ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Claudio Carlomagno, mentre le indagini continuano a cercare di fare luce sulla vicenda.

Una versione dei fatti "contraddittoria e illogica" che ha imposto l'iscrizione di Claudio Carlomagno nel registro degli indagati, con gli inquirenti che nel corso delle indagini hanno repertato tracce di sangue "dappertutto". È una nota diffusa dalla Procura di Civitavecchia, guidata dal Procuratore Alberto Liguori, a fare il punto sulle indagini relative alla vicenda di Federica Torzullo, 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Le divergenze tra il racconto dell'uomo e le risultanze delle indagini. La "gravità indiziaria" riscontrata dalla Procura a carico del marito di Federica emerge da "divergenze, allo stato, insanabili" tra quanto raccontato dall'uomo e le risultanze dell'inchiesta: Carlomagno "è il solo a lasciare casa venerdì 9 gennaio di mattina portandosi al lavoro, fornendo una versione sui suoi movimenti di quella giornata e sui rapporti con la moglie Federica contraddittoria e illogica.

