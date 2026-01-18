Scomparsa di Federica Torzullo trovato sangue dappertutto tra casa e auto del marito Claudio Carlomagno
Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo continuano, con l'esame del DNA sulle tracce di sangue rinvenute nella casa e nell'auto del marito, Claudio Carlomagno. La procura sta valutando tutti gli elementi per chiarire quanto accaduto, mentre si attendono sviluppi nelle indagini. La vicenda resta sotto stretta osservazione, nel rispetto della privacy e della sensibilità delle persone coinvolte.
Il sospetto, ormai, è sempre più forte: la scomparsa di Federica Torzullo potrebbe davvero essere un femminicidio. La donna di 41 anni è sparita l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il marito Claudio Carlomagno è indagato per omicidio. Le indagini coordinate dalla Procura di Civitavecchia hanno portato alla scoperta di tracce di sangue in numerosi luoghi riconducibili alla vita della coppia, e non solo. Tracce ematiche sarebbero state repertate all’interno dell’abitazione della coppia, sull’auto dell’uomo, sui suoi abiti da lavoro, in una cava e su un mezzo meccanico presente nell’azienda del marito, operante nel settore del movimento terra. 🔗 Leggi su Virgilio.it
