Salvatore Sciarrino, rinomato compositore italiano, sottolinea spesso che la contaminazione è una fonte di ricchezza artistica. Nato e cresciuto senza legami a una scuola di musica, ha sviluppato uno stile originale e libero, caratterizzato dall'uso innovativo del suono e della sperimentazione. La sua carriera testimonia come l’indipendenza e la contaminazione culturale possano generare opere uniche e significative nel panorama musicale contemporaneo.

Salvatore Sciarrino, compositore tra i più grandi e rappresentati, ama ricordare di essere nato artisticamente libero, fuori da una scuola di musica. Ha iniziato a comporre da autodidatta a 12 anni. E oggi, che ne ha quasi 80, preferisce pensare a un rapporto di scambio con gli allievi del Conservatorio di Bologna, dove è in residenza. "Un rapporto in cui anch’io imparo - sottolinea -. La contaminazione è una ricchezza. Per me è importante come essere umano, saper tacere e restare in ascolto". Il concerto di domani alle 21, che apre l’anno accademico all’Auditorium Manzoni, vedrà l’ Orchestra del Martini in grande organico (76 musicisti), diretta da Alberto Caprioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

