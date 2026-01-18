Nella 10 km femminile in tecnica classica a Oberhof, parte della Coppa del Mondo 2025-2026, Moa Ilar ha preceduto Teresa Stadlober, con Jonna Sundling terza. La gara, disputata con partenze ad intervalli, si è conclusa con un finale emozionante. Tra le italiane, Caterina Ganz si è classificata tra le prime 15. La competizione ha offerto un duello avvincente tra le atlete di alto livello, confermando l'interesse per questa

Si risolve con un finale al cardiopalma la 10 km femminile con partenze ad intervalli in tecnica classica di Oberhof, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la svedese Moa Ilar beffa l’ austriaca Teresa Stadlober, mentre è terza l’altra svedese Jonna Sundling. In casa Italia la migliore è Caterina Ganz, 15ma, mentre Iris De Martin Pinter è 19ma. Vanno a punti anche Federica Cassol, 40ma, e Nicole Monsorno, 44ma. La vittoria si decide sul filo dei decimi: a spuntarla, nel duello a distanza, è la svedese Moa Ilar, che si impone con il tempo di 24’37?0 e brucia l’austriaca Teresa Stadlober per appena 0?7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, Moa Ilar beffa Teresa Stadlober nella 10 km tc di Oberhof. Caterina Ganz in top 15

