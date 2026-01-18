Sci alpino oggi in TV dove vedere il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom a Wengen | orari e programma
Oggi, domenica 18 gennaio, sono in programma due competizioni di sci alpino: il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom maschile a Wengen. Di seguito, sono riportati orari e dettagli del programma per seguire gli eventi in TV e in diretta streaming.
Super G femminile a Tarvisio e Slalom maschile a Wengen le gare in programma oggi, domenica 18 gennaio. Tutte le info su orari, diretta tv in chiaro e in streaming, chi sono gli italiani in pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
