Sci acrobatico dove praticarlo in Italia e a chi è adatto questo sport

Lo sci acrobatico è una disciplina che combina abilità tecnica e creatività, offrendo esperienze uniche in ambienti naturali e appositamente attrezzati. In Italia, si può praticare in località come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Madonna di Campiglio. È adatto a chi ha una buona preparazione fisica e desidera sviluppare equilibrio e agilità. Con il freestyle, tra le discipline più attese alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è importante approcciarla con rispetto e consapevolezza.

Grazie alla spettacolarità dei gesti atletici che prevede, probabilmente uno degli sport più affascinanti, e che siamo meno abituati a vedere in tv, da seguire alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è lo sci acrobatico, noto anche come freestyle. Nato negli anni Sessanta con il nome hotdogging è stato riconosciuto ufficialmente come disciplina nel 1979, anno in cui l'International Ski and Snowboard Federations vi ha aggiunto nuove regole per renderlo più sicuro rispetto all'idea originale. Per vederlo alle Olimpiadi bisogna però attendere i Giochi di Calgary del 1988, quando è stato introdotto come sport dimostrativo, per poi trovare una collocazione ufficiale nelle edizioni successive.

