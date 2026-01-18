Schlein mira a mantenere la stabilità senza anticipare il congresso, concentrandosi sulla legge elettorale. La situazione politica italiana si presenta complessa, con scelte delicate e incognite che richiedono equilibrio e pragmatismo. Come un navigatore che cerca di evitare i pericoli delle insidie, la leader del Partito Democratico affronta un momento di incertezza, cercando di mantenere la rotta nel mare agitato della politica nazionale.

Un po' come navigare tra Scilla e Cariddi. È l'ultimo, periglioso tratto di mare che attende la comandante del Nazareno, il “marinaio” che non sa dove andare. Soprattutto ora che le onde si alzano e il gioco si fa duro. L'anno appena iniziato è infatti quello in cui tutti i nodi verranno al pettine. Come i faldoni accumulati sulla scrivania della segretaria: chiarimento interno, conta nel partito, leadership. E magari, dopo l'autunno, il mezzogiorno di fuoco con Giuseppe Conte. Nel tentativo di non finire contro gli scogli, Elly Schlein appare orientata a non giocare la carta del congresso anticipato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein punta a “galleggiare”. No al congresso anticipato e focus sulla legge elettorale

