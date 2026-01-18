Il ministro Schillaci riconosce le criticità nelle liste d’attesa truccate e ammette la propria impotenza, sostenendo di dipendere anche dall’informazione. In un’intervista al «Corriere», si sforza di giustificarsi, dichiarando di non possedere poteri decisivi e sottolineando il ruolo della stampa nel suo operato. La sua posizione mette in evidenza le difficoltà di un sistema che fatica a garantire trasparenza e efficacia.

Il ministro prova ad assolversi sul «Corriere», ma conferma che senza «certa stampa» dormirebbe ancora: «Io non ho poteri». Caro Orazio Schillaci, caro ministro della Salute, sono felice che si sia accorto che «chi trucca le liste d’attesa è indegno». Ci ha messo un po’ di tempo, ma evidentemente, con la dovuta calma, ci è arrivato anche lei. E sono contento pure che l’abbia fatto sapere tramite un’intervista al Corriere della Sera, riferendosi genericamente a «inchieste giornalistiche» e a «certa stampa». Quando parliamo con qualcuno noi, in genere, siamo abituati a guardarlo in faccia, e magari anche a chiamarlo per nome. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Schillaci si accorge delle liste d’attesa truccate e ammette di essere inutile

