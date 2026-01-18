Schianto mortale sul posto subito i soccorsi Cos’è successo

All’alba di metà gennaio, lungo la Circumvallazione esterna tra Villaricca e Melito, si è verificato un incidente mortale con schianto delle vetture. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Questa tragedia ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale in quella zona, evidenziando l’importanza di interventi per prevenire simili incidenti in futuro.

Un’alba gelida di metà gennaio è stata squarciata dal rumore delle lamiere lungo la Circumvallazione esterna, nel tratto che collega i comuni di Villaricca e Melito. Quella che tutti nell’hinterland napoletano chiamano la “strada Americana” si è trasformata ancora una volta nel teatro di una tragedia che ha spezzato la vita di un uomo di soli 36 anni. Il violento impatto, avvenuto nella mattinata di sabato 17 gennaio nei pressi della rotonda di Melito di Napoli, non ha lasciato scampo al conducente di una delle due vetture coinvolte. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, ma lo scenario apparso ai primi soccorritori della Sezione Radiomobile e al personale del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord era già compromesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un grave incidente si è verificato in una galleria nel Nuorese, causando una tragedia mortale nella serata di oggi. Le autorità sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente, dove i soccorsi stanno attualmente operando. La dinamica dell’incidente e ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo via Piave a Salettuol di Maserada, in provincia di Treviso. Lo scontro tra auto, tir e furgone ha causato la chiusura temporanea della strada e l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per gestire la situazione e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

