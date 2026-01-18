Scenari negativi Giovanni Allevi la battaglia quotidiana contro la malattia

In attesa di una risposta medica, il tempo può sembrare sospeso, assumendo una dimensione diversa dalla quotidianità. Giovanni Allevi condivide la sua esperienza nella battaglia quotidiana contro la malattia, offrendo uno sguardo sobrio e riflessivo sugli scenari negativi che questi momenti possono comportare. Un racconto che invita alla riflessione sulla gestione dell’incertezza e sulla forza necessaria per affrontare le sfide della salute.

Il tempo, quando si è in attesa di una risposta medica, sembra assumere una consistenza diversa, quasi irreale. È una sensazione che conosce bene Giovanni Allevi, che in queste ore ha deciso di raccontare pubblicamente cosa significhi vivere sospesi tra speranza e paura. Il pianista ha affidato ai social una riflessione intima, spiegando come l'attesa di un esame di controllo possa trasformarsi in un vero e proprio viaggio mentale verso scenari cupi, soprattutto quando si convive da anni con una diagnosi che non concede tregua. La malattia è entrata nella sua vita nel 2022, cambiando radicalmente ogni prospettiva personale e professionale.

«48 ore prima dell’ennesimo referto medico, tutti i muscoli del mio corpo si irrigidiscono, il respiro si fa affannoso, il dolore si intensifica e la mia mente vaga verso scenari negativi». Giovanni Allevi ha deciso di condividere sui social una foto scattata in ospedal - facebook.com facebook