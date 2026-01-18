Scandalo bambole del sesso e armi Shein comparirà davanti alla Commissione dell’Ue | Rispettare l’Europa non è facoltativo

Il 27 gennaio, i rappresentanti di Shein, noto gigante dell’e-commerce nel settore della fast fashion, si presenteranno davanti alla Commissione europea per il Mercato interno. L’incontro riguarda questioni legate a recenti scandali su bambole del sesso e armi, sollevando il tema del rispetto delle normative europee. L’appuntamento rappresenta un momento importante per valutare l’impegno dell’azienda nel conformarsi alle regole dell’Unione.

Il 27 gennaio prossimo i rappresentanti del gigante dell’e-commerce della fast fashion Shein sarà davanti alla Commissione per il Mercato interno dell’Unione europea (Imco). Il dibattito sarà incentrato sulla lotta alla diffusione di prodotti illegali e pericolosi online. Si tratta della terza volta che il rivenditore online viene invitato alla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com La Commissione negli ultimi mesi ha organizzato diversi scambi relativi alla conformità del mercato online alle norme Ue sulla sicurezza dei prodotti. 🔗 Leggi su Notizie.com

