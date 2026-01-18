Sassuolo Protagonisti ma sconfitti a Napoli
Il ciclo di partite tra Juventus, Roma e Napoli si è concluso, segnando un momento importante per il Sassuolo. Dopo aver affrontato queste squadre, i neroverdi si preparano a riflettere sui risultati e a valutare le prossime strategie. Un periodo impegnativo, che ha messo alla prova le capacità della squadra, ora pronto a ripartire con rinnovata determinazione.
Il trittico ‘terribile’ che ha visto il Sassuolo misurarsi con Juventus, Roma e Napoli va finalmente in archivio. Con la terza sconfitta in tre gare, con un digiuno offensivo che si allunga a 350’ circa, ma anche con un passivo minimo che dice che il Sassuolo c’è. E che, anche se perde, come da pronostico, la gara del Maradona, proprio da 90’ offerti ieri ha di che ricominciare. Sconfitto, ma non vinto, il Sassuolo la sua la dice fino alla fine e se non basta per fare punti basterà, forse, per ricominciare da se stesso al cospetto di avversari più contendibili della corazzata di Conte. Non era quella di ieri, del resto, la partita cui chiedere il colpo d’ala, che in effetti non c’è stato, ma qualche segnale lo ha mandato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
