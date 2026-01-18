Saronno graffiti contro la gentrificazione | protesta sul cantiere di via Monte Grappa

A Saronno, un graffiti realizzato con spray rosso sui pannelli di un cantiere in via Monte Grappa ha suscitato l’interesse di residenti e passanti. L’intervento, visibile nel contesto della zona in fase di riqualificazione, rappresenta una forma di espressione pubblica contro i processi di gentrificazione. La scritta ha attirato l’attenzione sulla questione, evidenziando un momento di protesta visiva nel cuore della città.

Si perde nel sentiero sul monte Grappa: salvato dai soccorritori

Un escursionista di 21 anni di Albignasego è rimasto bloccato sul Monte Grappa dopo aver smarrito il sentiero 180. La giornata di escursione si è trasformata in una situazione di emergenza, con i soccorritori intervenuti prontamente per il suo salvataggio. L’incidente ricorda l’importanza di pianificare adeguatamente le escursioni e di rispettare i percorsi segnalati sui sentieri montani.

