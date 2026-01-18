Sardegna 53enne accoltellato e dato alle fiamme in un parco a Carbonia | si cerca il killer

Un uomo di 53 anni è stato trovato accoltellato e successivamente dato alle fiamme nel Parco Rosmarino di Carbonia, Sardegna. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare e catturare il responsabile. La polizia ha risposto a una richiesta di intervento per un incendio nel parco, scoprendo la drammatica scena e avviando le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Erano intervenuti dopo essere stati chiamati per spegnere un incendio nel Parco Rosmarino di Carbonia, in Sardegna. Non immaginavano che sotto al rogo di sterpaglie si nascondesse un cadavere. Proprio in questo modo, invece, i vigili del fuoco scoperto il corpo di Giovanni Musu, disoccupato 53enne, con alcuni precedenti penali. Le fiamme avevano raggiunto il cadavere alle gambe. Secondo quanto emerso finora, Musu sarebbe stato colpito ripetutamente con un’arma da taglio: una delle ferite, inferta alla gola, potrebbe essere stata mortale. Musu è stato ritrovato sanguinante e con le gambe avvolte dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

