Sant’Antonio in Polesine Zuppi celebra la messa | Il monastero un simbolo

Questa mattina alle 11, si è svolta una messa nel Monastero di Sant’Antonio in Polesine, occasione che segna l’inizio delle celebrazioni per l’ottavo centenario della nascita della Beata Beatrice II d’Este, fondatrice della comunità benedettina. L’evento, molto sentito dai ferraresi, è stato celebrato da Zuppi, che ha sottolineato il ruolo simbolico del monastero come luogo di storia e spiritualità.

Messa solenne questa mattina (alle 11) nel Monastero di Sant'Antonio in Polesine, da sempre molto caro ai ferraresi, per l'avvio delle celebrazioni dell' ottavo centenario della nascita della Beata Beatrice II d'Este fondatrice della comunità benedettina. A presiedere il rito sarà il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana, a conferma della rilevanza dell'evento, non solo religioso ma anche con importanti riferimenti alla storia e all'identità cittadina. Nel pomeriggio, con inizio alle 15,15, nel salone del secondo chiostro, si svolgerà una conferenza di Corinna Mezzetti sul tema "Alle origini del monastero di Sant'Antonio in Polesine; Beatrice d'Este tra Focomorto e Ferrara".

