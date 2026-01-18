Sant’Antonio Abate È festa grande

Oggi a Città di Castello si celebrano le festività di Sant’Antonio Abate, con eventi tradizionali come una passeggiata a cavallo e la benedizione degli animali presso la chiesa di Madonna del Latte. Questa giornata rappresenta un momento di festa e di condivisione per la comunità, mantenendo vive le tradizioni legate al santo e alla cura degli animali.

CITTÀ DI CASTELLO - In occasione delle celebrazioni di Sant'Antonio Abate oggi si svolgono prima una passeggiata a cavallo, poi la benedizione degli animali nella chiesa di Madonna del Latte. L'iniziativa, che chiama a raccolta quanti vorranno intervenire coi loro "fidati" amici a quattrozampe, è promossa dall'associazione Mostra nazionale del Cavallo guidata dal presidente Marcello Euro Cavargini in collaborazione con la Pro Loco Madonna del Latte e con il gruppo di Protezione civile comunale. La giornata sarà dedicata in primis a cavalli, cavalieri e amazzoni del territorio, che potranno partecipare a una passeggiata tra alcune delle colline più suggestive della città e culminerà con un rito religioso che unirà tutti coloro che amano gli animali.

