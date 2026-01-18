Sanità calabrese ok alla legge sulla continuità
La regione Calabria ha approvato la legge sulla continuità assistenziale nel settore sanitario. Con la firma di Polimeni sull’emendamento relativo alla Radiodiagnostica, si definiscono le modalità di continuità delle cure e dei servizi diagnostici. Questa misura mira a garantire un servizio più stabile e uniforme per i pazienti, consolidando il sistema sanitario regionale e migliorando l’efficienza delle prestazioni sanitarie sul territorio.
Sanità calabrese, via libera alla legge sulla continuità assistenziale: Polimeni firma l’emendamento sulla Radiodiagnostica. Un segnale politico forte, concreto e immediatamente percepibile per la Sanità calabrese. È quello arrivato dal Consiglio regionale con l’approvazione unanime della legge che consente, in via transitoria, ai medici già in pensione di continuare a prestare servizio negli ospedali della Calabria, garantendo così la continuità assistenziale in reparti e servizi oggi in sofferenza. Un provvedimento definito “di responsabilità” e che si inserisce in un quadro istituzionale più ampio, perfettamente complementare all’emendamento al decreto Milleproroghe presentato in Parlamento dal deputato e segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, attualmente in attesa di approvazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Continuità assistenziale, Iiriti: "Una legge concreta per la sanità calabrese"
La legge sulla continuità assistenziale in Calabria mira a rafforzare il sistema sanitario regionale, garantendo servizi più efficaci e pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini. Con un approccio pratico e immediato, questa normativa si propone di migliorare la tenuta del sistema sanitario, assicurando continuità di assistenza e maggiore efficienza nelle prestazioni sanitarie regionali.
Sanità, via libera alla legge per continuità servizi
È stata approvata una nuova legge sulla continuità dei servizi sanitari, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario calabrese. La normativa rappresenta un passo importante per garantire stabilità e continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, contribuendo a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla popolazione. La legge è stata accolta con favore dai rappresentanti politici, che la considerano un intervento fondamentale per il settore.
SANITÀ CALABRESE E GRADUATORIE: LOIZZO (LEGA) SOSTIENE GLI IDONEI ASP 112 DI COSENZA La deputata della Lega chiede lo scorrimento delle graduatorie e il blocco dei concorsi impugnati: “Valorizzare le risorse interne” https://www.calabriainc - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.