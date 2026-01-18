sangiovannese sansovino tocca a voi

Sangiovannese e Sansovino si sfidano nuovamente, dopo due incontri già disputati in questa stagione, entrambi vinti dalla Sangiovannese, inclusa la partita di Coppa Italia. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di consolidare la posizione in classifica e di affrontare con determinazione il prossimo turno. Un incontro da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio locale e per chi desidera rimanere aggiornato sugli sviluppi del campionato.

di Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI Per la terza volta in questa stagione con due precedenti successi del Marzocco, compresa la gara di Coppa Italia, Sangiovannese e Sansovino tornano ad affrontarsi. Lo faranno al Fedini per la terza giornata del girone di ritorno del torneo di Eccellenza, entrambe reduci da due pesanti sconfitte rispettivamente a Bagno a Ripoli con l’Antella e a Grassina contro i rosso verdi di Marco Cellini avranno di certo grande spirito di rivalsa per riprendere quota in classifica e inseguire i rispettivi obiettivi. Questa gara, al Fedini, peraltro, torna in campionato a distanza di ben 12 anni; ricordato della vittoria dell’andata firmata da una doppietta di Eric Fiaschi, sono infatti passati tantissimi anni dall’ultimo precedente giocato sulle rive dell’ Arno, eravamo sempre in Eccellenza nel torneo 20132014 e la partita finì 1-0 con gol lampo di Filippo De Gori dopo il 4-0 inferto ai chianini nella gara di andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

