San Prisca | la santa del 18 gennaio e la sua storia

San Prisca, ricordata il 18 gennaio, è una figura significativa nella tradizione cristiana. La sua storia, ricca di testimonianze di fede e dedizione, rappresenta un esempio di devozione e perseveranza. La sua figura è ancora oggi oggetto di venerazione e riflessione, contribuendo a mantenere viva la memoria delle radici spirituali della comunità cristiana.

San Prisca è una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrata il 18 gennaio. La sua storia è avvolta nel mistero, ma è ritenuta una martire del I secolo. Secondo la tradizione, Prisca era una giovane romana che, nonostante le persecuzioni, abbracciò la fede cristiana. Fu arrestata e sottoposta a torture per farle rinnegare la sua fede, ma rimase salda nei suoi principi fino alla morte, avvenuta per decapitazione. La sua ferma devozione e il suo sacrificio le valsero la canonizzazione come santa. Curiosità e leggende. La storia di San Prisca è avvolta da leggende che ne arricchiscono il fascino.

La Storia di Santa Prisca Martire - 18 Gennaio 2026

