Sampdoria chiuse ufficialmente le indagini per Foti e Gregucci | cosa rischiano I possibili provvedimenti

Sono state ufficialmente concluse le indagini riguardanti Foti e Gregucci alla Sampdoria. Ora si attendono eventuali provvedimenti a loro carico, mentre la società monitora attentamente la situazione. In questo articolo analizzeremo i possibili rischi e le conseguenze che potrebbero derivare da questa vicenda, offrendo un quadro chiaro e accurato della situazione.

Ore di apprensione in casa Sampdoria. Quello che era un fascicolo aperto si è trasformato in un atto d'accusa formale: la Procura Federale della FIGC ha ufficialmente chiuso le indagini relative alle posizioni di Lillo Foti e Angelo Gregucci. Secondo quanto rivelato da Il Secolo XIX, gli inquirenti ritengono di avere in mano prove sufficienti per contestare gravi irregolarità nella gestione della guida tecnica: al centro del mirino c'è la discrepanza tra i ruoli depositati in Federazione e quelli effettivamente ricoperti sul campo di Bogliasco. Il quadro delineato dalla Procura è severo. A Lillo Foti viene contestato di aver esercitato le mansioni di primo allenatore pur essendo in possesso solamente del patentino "UEFA A".

