Oggi si conclude il ciclo di incontri decisivi per la salvezza della Sammaurese, che affronta il Chieti senza Merlonghi. Questi match rappresentano un momento importante per il prosieguo della stagione, poiché determineranno l’andamento della squadra nelle prossime giornate. La partita sarà un banco di prova fondamentale per valutare le possibilità di mantenere la categoria.

Si chiude oggi il trittico degli scontri diretti di bassa classifica attraverso i quali passa di sicuro buona parte del futuro della Sammaurese. Ovvio che l’obiettivo è quello di battere il Chieti per accorciare sugli abruzzesi e coinvolgerli nella lotta per evitare le ultime due posizioni. La settimana si è aperta con la notizia della pesante squalifica che ha colpito Mario Merlonghi, perdita non da poco alla quale Mauro Antonioli dovrà far fronte. Per sostituire l’attaccante nato a Monterotondo ci possono essere due principali opzioni: mettere al centro dell’attacco Varriale, oppure impiegare in quel ruolo Nicolò Amadori che per caratteristiche fisiche si adatta meglio al ruolo, l’ impressione però è che Amadori possa essere utilizzato a gara in corso più che dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, altra sfida salvezza. Contro il Chieti senza Merlonghi

Leggi anche: Il 4 i biancoverdi saranno ospiti della Sammaurese: penultima contro ultima della categoria. Ma i romagnoli hanno la possibilità di scavalcare la squadra di Cuccù. Il Castelfidardo con la testa già alla sfida salvezza di gennaio

Leggi anche: Mister Cuccù non vuole distrazioni, la sfida con la Sammaurese è da non fallire per non venire risucchiati all’inferno. Il portiere Petrucci già disponibile. Castelfidardo verso lo scontro salvezza: "Tutti concentrati»

