Samira Lui cambia look per una sera | sorprende coi capelli lisci al posto dei ricci

Samira Lui si presenta a La Ruota dei Campioni con un nuovo look, passando dai riccioli naturali a capelli lisci. Un cambiamento temporaneo che ha sorpreso il pubblico, dimostrando la sua versatilità e attenzione alla cura del proprio stile. La trasformazione evidenzia come anche un semplice cambio di acconciatura possa rappresentare un modo per rinnovarsi e sperimentare nuove immagini.

cambia look Samira per il torneo dei campioni - facebook.com facebook

