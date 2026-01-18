Samira Lui cambia look per una sera | sorprende coi capelli lisci al posto dei ricci
Samira Lui si presenta a La Ruota dei Campioni con un nuovo look, passando dai riccioli naturali a capelli lisci. Un cambiamento temporaneo che ha sorpreso il pubblico, dimostrando la sua versatilità e attenzione alla cura del proprio stile. La trasformazione evidenzia come anche un semplice cambio di acconciatura possa rappresentare un modo per rinnovarsi e sperimentare nuove immagini.
