Il fine settimana sulla Lauberhorn si conclude con la vittoria di Atle Lie McGrat nello slalom speciale di Wengen. Il norvegese, già protagonista in stagione, si impone davanti a Pinheiro Braathhen e Kristoffersen, confermando la sua buona forma. La gara si è svolta tra l’entusiasmo e le sfide tecniche, con i migliori atleti impegnati in un appuntamento importante del circuito alpino, offrendo un’altra giornata di grande spettacolo tra i pali stretti.

Il trittico di gare sulla Lauberhorn si conclude con un trionfo scandinavo. Il norvegese Atle Lie McGrat vince lo slalom speciale di Wengen, secondo successo stagionale tra i pali stretti per lui, davanti a Pinheiro Braathhen e al connazionale Kristoffersen. In una gara che vede l'Italia ancora lontana dalle posizioni di vertice una nota di positività arriva dalla qualificazione alla seconda manche di Tommaso Saccardi, la prima in Coppa del Mondo. Lo sciatore azzurro, dopo il ventesimo tempo della prima discesa, non riesce però a conquistare punti perché inforca. La valutazione della prova odierna con l'analisi della seconda manche: " Sono partito bene, ero carico, ma purtroppo ho inforcato.

© Oasport.it - Saccardi: “Sono partito bene, ero carico. Capita l’inforcata in slalom”

