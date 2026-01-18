Sabato di sangue nel cuore di Napoli due feriti nella sparatoria della Sanità

Nel cuore di Napoli, nel rione Sanità, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto due persone rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco. L'incidente è avvenuto sabato sera in vico Lammatari, lasciando le vittime con ferite al braccio e all’addome. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Sparatoria ieri sera nel rione Sanità in vico Lammatari. Due le persone ferite da colpi d'arma da fuoco, un 29enne al braccio e un 19enne all'addome. Ad agire secondo le prime ricostruzioni due uomini giunti sul posto in moto.Quest'ultimo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale al Vecchio.

