Sabatino Fonso | Lioni tra sperimentazione e bisogno di futuro

Sabatino Fonso, consigliere comunale di minoranza a Lioni, sottolinea con chiarezza che la città non deve essere considerata un laboratorio di sperimentazioni senza un chiaro progetto di futuro. In una nota, Fonso evidenzia l’importanza di un percorso condiviso e sostenibile per lo sviluppo del territorio, evitando approcci impulsivi o poco pianificati. La sua posizione invita a riflettere su strategie concrete e responsabili per il bene della comunità.

Così in una nota, Sabatino Fonso, consigliere comunale di minoranza del Comune di Lioni: Lioni non è un laboratorio. È una comunità, con una storia, un presente fatto di difficoltà e un futuro che necessita di scelte chiare e responsabili.Eppure, negli ultimi anni, il paese sembra essere trattato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Lioni, il consigliere comunale Sabatino Fonso: "Un risultato di squadra. Orgoglioso dell'elezione di Petitto"

Leggi anche: Sabatino Fonso premiato come Eccellenza Irpina nello Sport e nel Basket