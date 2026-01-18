Sabatini critico sulle dichiarazioni di Spalletti | Non ha detto la cosa più importante dopo Cagliari Il problema principale in casa Juve

Sabatini critica le recenti dichiarazioni di Spalletti, sottolineando che non ha affrontato il tema più importante dopo la partita con il Cagliari. Nel frattempo, il focus principale in casa Juventus riguarda il mercato, con particolare attenzione all’attacco e alla performance dei mediani. La situazione richiede una riflessione approfondita per individuare le priorità e le strategie più efficaci per migliorare i risultati della squadra.

Sabatini boccia le scuse del tecnico sul tempo effettivo e invoca il mercato per l’attacco, impietoso il confronto tra i mediani. Le dichiarazioni post-partita rilasciate da Luciano Spalletti non convincono affatto Sandro Sabatini, che attraverso il suo canale YouTube lancia una critica feroce e argomentata all’analisi fornita dal tecnico toscano dopo l’amara sconfitta per 1-0 contro il Cagliari. A suo parere, Spalletti ha colpevolmente omesso la verità più scomoda e lampante di questa stagione: alla Juventus manca disperatamente un centravanti. Sabatini netto sulle parole di Spalletti: cos’ha detto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

