s antonio nel segno del capodieci alessandro lepri leader dei ceraioli

Il 17 gennaio, i ceraioli di Sant’Antonio celebrano la loro tradizione con una giornata di fede e condivisione. L’evento, parte integrante del calendario ceraiolo, si svolge con diverse attività che culminano nell’investitura del Capodieci, figura di rilievo guidata quest’anno da Alessandro Lepri. Questa ricorrenza rappresenta un momento di unità e rispetto per le tradizioni, consolidando il ruolo della comunità ceraiola nel tempo.

Come ogni anno, la giornata del 17 gennaio è un’esplosione di fede, festa e condivisione per i ceraioli di Sant’Antonio che solennizzano la ricorrenza, parte integrante del calendario ceraiolo, con un programma che si articola nell’arco dell’intera giornata e si conclude con la solenne investitura del Capodieci che guiderà il Cero di S.Antonio il 15 maggio 2026, nel caso specifico Alessandro Lepri della manicchia di Branca, proclamato con 309 voti durante le elezioni di domenica scorsa 11 gennaio. Al mattino la Santa Messa nella Chiesa di San Secondo, nel pomeriggio dinanzi la vecchia Chiesa di Madonna del Ponte la benedizione degli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

