Russia crolla una gru in uno stabilimento meccanico | il video

Una gru industriale è crollata in uno stabilimento meccanico di Bugulma, nella Repubblica del Tatarstan, Russia. L’incidente ha attirato l’attenzione locale e internazionale, sollevando questioni sulla sicurezza degli impianti industriali. Di seguito, il video che documenta quanto accaduto, senza commenti o sensazionalismi.

Una gru industriale è crollata in uno stabilimento meccanico nella città di Bugulma, nella Repubblica del Tatarstan, in Russia. L'incidente è avvenuto durante il normale orario di lavoro. Una donna di 63 anni è caduta dalla cabina della gru e ha riportato ferite, secondo quanto riferito dalla procura della Repubblica del Tatarstan.

Thailandia, gru crolla sopra un treno in corsa: almeno 22 morti e decine di feriti – Il video

In Thailandia, un incidente ferroviario ha causato almeno 22 decessi e numerosi feriti. La tragedia è stata provocata dal crollo di una gru edile sopra un treno in corsa. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’accaduto, che ha sconvolto la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle opere di costruzione nelle aree vicine alle linee ferroviarie.

Thailandia, una gru crolla sull'autostrada a Bangkok

Nella giornata di giovedì a Bangkok si è verificato un nuovo incidente edile, quando una gru è crollata sull'autostrada. Questo episodio si aggiunge alla tragedia avvenuta 24 ore prima, quando una gru è caduta su un treno nel nord-est della Thailandia, causando almeno 32 vittime. Eventi che evidenziano le criticità legate alla sicurezza nelle operazioni di costruzione nel Paese.

