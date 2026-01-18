Rusconi | Sì ai metal detector ma servono telecamere ed anche spazi educativi e cultura del pomeriggio

Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi per Roma e Lazio, commenta la proposta del ministro Valditara di installare metal detector nelle scuole a rischio. Rusconi sottolinea l’importanza di accompagnare queste misure con telecamere, spazi educativi e iniziative culturali nel pomeriggio, per creare un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo, senza rinunciare alla qualità dell’offerta educativa.

Dopo la proposta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di consentire l’installazione di metal detector nelle scuole considerate più a rischio, è arrivata la posizione di Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi per Roma e Lazio. Secondo Rusconi, ogni decisione in materia di sicurezza deve partire da un confronto diretto con le scuole. “Riteniamo che qualsiasi misura, tipo l’installazione di metal detector, debba essere presa dal prefetto sentiti i Consigli di istituto e il dirigente scolastico”, ha dichiarato all’ANSA. Il coinvolgimento delle comunità scolastiche viene considerato essenziale prima di introdurre strumenti di controllo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Violenza a scuola, l’esperta: “Servono educazione affettiva e metal detector per gestire il disagio”

Dopo l’omicidio a La Spezia, si torna a discutere di violenza scolastica. La pedagogista Giovanna Pini evidenzia come il disagio emotivo e l’isolamento siano fattori chiave, sottolineando l’importanza di un’educazione affettiva e di strumenti come i metal detector per prevenire incidenti. Un intervento che invita a riflettere sulle cause profonde e sulle strategie di supporto nelle scuole.

