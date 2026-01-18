L’Italia maschile di rugby a 7 si è classificata al sesto posto nel torneo SVNS 3 a Dubai, dopo aver perso la finale per il quinto posto contro il Madagascar, con il punteggio di 31-22. Nel frattempo, il titolo femminile è stato vinto dal Sudafrica, mentre il Canada si è aggiudicato la competizione maschile. La manifestazione ha visto la partecipazione di squadre internazionali in un contesto di alto livello.

Si chiude al sesto posto il cammino dell’ Italia maschile nel SVNS 3 di rugby a 7, andato in scena a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: gli azzurri perdono la finale per il 5° posto col Madagascar, che si impone per 31-22 dopo aver vinto già ieri lo scontro diretto nella prima fase a gironi. Titoli al Canada tra gli uomini ed al Sudafrica tra le donne. Nella finale per il 5° posto l’Italia maschile cede al Madagascar per 22-31, con i malgasci che avevano chiuso la prima frazione in vantaggio per 17-5. Nel primo tempo, dopo il vantaggio degli africani, Flavio Pio Vaccari firma la meta del 5-5, ma i malgasci vanno a segnare altre due volte, arrivando a metà gara sul 17-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby a 7, l’Italia perde ancora col Madagascar nel SVNS 3. Titolo al Canada, tra le donne vince il Sudafrica

Rugby a 7, l’Italia cede anche al Madagascar nel SVNS 3: sfuma già il sogno della promozione

L’Italia del rugby a 7 maschile si è fermata a Dubai nel torneo SVNS 3. Nella Pool B, gli azzurri sono stati sconfitti anche dal Madagascar, con il punteggio di 31-19, e hanno concluso il loro percorso senza possibilità di promozione. La partecipazione si è dunque conclusa anticipatamente, lasciando alle spalle la speranza di avanzamento nel circuito internazionale.

Rugby a 7, l’Italia giocherà per il 5° posto nel SVNS 3. Canada e Belgio promosse

Nel torneo SVNS 3 di rugby a 7 a Dubai, l’Italia maschile affronterà le classifiche per il quinto posto. Il torneo, in corso negli Emirati Arabi Uniti, ha visto la promozione di Belgio e Canada nel livello superiore. Tra le donne, invece, hanno ottenuto la qualificazione Sudafrica e Argentina. La competizione prosegue con l’obiettivo di definire le posizioni finali di entrambe le categorie.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Rugby a 7, Italia sconfitta dal Madagascar Credits: OA Sport - facebook.com facebook