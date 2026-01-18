Rugby a 7 l’Italia giocherà per il 5° posto nel SVNS 3 Canada e Belgio promosse

Nel torneo SVNS 3 di rugby a 7 a Dubai, l’Italia maschile affronterà le classifiche per il quinto posto. Il torneo, in corso negli Emirati Arabi Uniti, ha visto la promozione di Belgio e Canada nel livello superiore. Tra le donne, invece, hanno ottenuto la qualificazione Sudafrica e Argentina. La competizione prosegue con l’obiettivo di definire le posizioni finali di entrambe le categorie.

Tempo di semifinali e di verdetti nel SVNS 3 di rugby a 7, in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: l' Italia maschile giocherà per il 5° posto nel torneo che vede la promozione di Belgio e Canada nel SVNS 2, mentre tra le donne sono Sudafrica ed Argentina a festeggiare. Nelle semifinali per il 5° posto l' Italia maschile supera in rimonta all'ultimo respiro Tonga, sconfitta per 28-26. Nel primo tempo gli azzurri finiscono sotto per 14-19 nonostante le mete di Luca Di Salvatore e Filippo Bozzoni, entrambe trasformate da Francesco Bonavolontà. Nella ripresa, dopo il 26-14 per i tongani, gli azzurri sfruttano al meglio i 2? di inferiorità numerica degli avversari accorciando con la marcatura di Giacomo Ndoumbe Lobe, convertita da Francesco Krsul, poi l'Italia ribalta il match all'ultimo assalto, con la meta di Paul Marie Foroncelli per il 26-26, mentre la trasformazione dello stesso Krsul vale il successo per gli azzurri col punteggio di 28-26.

La Nazionale italiana di rugby a 7 maschile si avvicina alla tappa del SVNS 3, una fase cruciale per la crescita e la promozione nel circuito internazionale. Con l’obiettivo di salire in SVNS 2 e aspirare ai Mondiali, gli incontri si preannunciano decisivi per il futuro della squadra e per rafforzare la presenza italiana nel rugby a 7 mondiale. Rugby a 7, Italia sconfitta dal Canada nel match d’esordio del SVNS 3

L’Italia del rugby a 7 maschile ha iniziato il suo percorso al SVNS 3 di Dubai con una sconfitta contro il Canada, conclusa 33-7. La squadra azzurra, in gara nella Pool B, affronta ora la sfida di recuperare punti e migliorare le proprie prestazioni, consapevole dell’importanza di ogni match in questa tappa degli Emirati Arabi Uniti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rugby a 7, Italia sconfitta dal Madagascar Credits: OA Sport - facebook.com facebook

