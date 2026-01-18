Recenti decisioni in Germania hanno ampliato i poteri delle agenzie di intelligence, consentendo una sorveglianza più approfondita dell'opposizione politica. Questa evoluzione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela della privacy e ai diritti civili, sottolineando un cambiamento nel panorama delle libertà democratiche nel paese. È importante analizzare attentamente le implicazioni di queste misure e il loro impatto sulla società tedesca.

Ciò che è veramente estremista non è il popolare AfD, arrivato secondo alle recenti elezioni, ma piuttosto le letali politiche di immigrazione alle frontiere aperte dell’establishment, a cui l’AfD si oppone.La Germania dovrebbe invertire la rotta.” Il ministero degli esteri tedesco ha risposto: “Questa decisione è il risultato di un’indagine approfondita e indipendente a tutela della nostra Costituzione e dello stato di diritto. Saranno i tribunali indipendenti ad avere l’ultima parola. La nostra storia ci ha insegnato che l’estremismo di destra deve essere fermato.” L’indagine, invece, non è affatto indipendente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rubio: “in Germania tirannia mascherata”

Leggi anche: Usa: gruppi Antifa di Italia, Germania e Grecia inseriti nella lista terrorismo | Rubio: "Minano le istituzioni democratiche"

Leggi anche: Usa, gruppo Antifa Italia, Germania e Grecia inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche, Rubio: “Mina istituzioni democratiche”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rubio: in Germania tirannia mascherata.

Rubio, 'la decisione su Afd è tirannia mascherata' - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

Rubio, 'la decisione su Afd è tirannia mascherata' - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha denunciato una "tirannia mascherata" in Germania dopo la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito ... notizie.tiscali.it

Rubio si esprime sulla categorizzazione dell'AfD: "La Germania è una tirannia sotto mentite spoglie" - La decisione di classificare l'AfD come "estremista di destra" sta mettendo a dura prova le relazioni tedesco- it.euronews.com

#Groenlandia È andato male il summit tra i ministri degli Esteri danese e groenlandese e i delegati Usa Vance e Rubio. #Trump insiste “Ci serve e basta. Inaccettabile non controllarla. La Nato cacci i danesi”. Sull’isola esercitazioni militari di Francia, Germania - facebook.com facebook