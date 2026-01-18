Rossi il decano del circo Prima acrobata oggi clown | Mestiere che devi amare O meglio lasciar perdere

Rossi, decano del circo, ha attraversato decenni di spettacoli come acrobata e ora come clown. Con passione e dedizione, racconta che il mestiere richiede amore, altrimenti è meglio lasciar perdere. Per lui, il circo rappresenta un mondo che permette di dimenticare i problemi quotidiani e di vivere intensamente ogni momento, rendendo il tempo più leggero e meno segnato dal passare degli anni.

"Del circo mi piace tutto: quando arriviamo in una nuova piazza e quando viaggiamo. Il circo ti fa dimenticare dei problemi, non ti rendi conto che la vita passa e diventi vecchio. È un mestiere che per farlo devi amarlo, altrimenti meglio lasciar perdere. Noi in gergo ci chiamiamo 'quelli che viaggiano', perché ci muoviamo, voi, invece, siete i 'fermi'. È un modo diverso di vivere, entrambi validi". Ottant'anni appena compiuti, il tradizionale naso rosso da clown, l'occhio vispo e la parlantina, Gianni Rossi è il più anziano circense tornato in attività. Da giovane è stato un acrobata, un grande 'verticalista', ha lavorato per circhi prestigiosi italiani e internazionali, tra cui Orlando Orfei, esibendosi anche insieme alla sua famiglia con un numero di clown musicali.

