Roma primo affondo per Fortini | offerta da 8 milioni

La Roma si muove sul mercato e ha avviato i primi passi per formalizzare l’offerta da 8 milioni di euro per Niccolò Fortini. La società sta lavorando per rafforzare la fascia sinistra, puntando a definire nei prossimi giorni i dettagli dell’operazione. Questo intervento rappresenta un primo passo nel rafforzamento della rosa per la prossima stagione.

Nuovo affondo sul mercato. La Roma accelera per la fascia sinistra e apre il dossier Niccolò Fortini. Dopo gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen, Gian Piero Gasperini ha chiesto rinforzi anche sull’esterno mancino: Angelino è alle prese con problemi fisici, Tsimikas non ha convinto. Da qui il contatto con la Fiorentina per il terzino classe 2006. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma ha presentato una prima offerta da 8 milioni. I viola partono da 15, ma il contratto in scadenza nel 2027 e le difficoltà sul rinnovo aprono a una mediazione: intesa possibile a 12–13 milioni. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

