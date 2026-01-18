Il Myllennium Award 2026 si svolgerà l’8 luglio presso Villa Medici a Roma, un luogo simbolo della cultura e dell’arte. Questa manifestazione riconosce i talenti under 30 che si distinguono nel panorama italiano, promuovendo giovani creativi e innovatori. L’evento rappresenta un’occasione importante per valorizzare le nuove generazioni e il patrimonio culturale del nostro Paese.

L’8 luglio 2026 la bellissima e sontuosa Villa Medici – nota anche come Accademia di Francia a Roma – diventa a tutti gli effetti il cuore pulsante della nuova creatività Made in Italy. La 12ª edizione del primo Premio Generazionale, riconosciuto come uno dei più autorevoli in Italia dedicato ai talenti under 30, riunisce giovani eccellenze provenienti da arti visive, scrittura, musica. Ma anche campi quali innovazione, ricerca e nuove tecnologie. Una cerimonia che non è solo premiazione, bensì autentico osservatorio sul futuro. Abbiamo partecipato anche al Decennale Premio Generazionale (2024) e possiamo garantire che si tratta di una location mozzafiato. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Roma: Myllennium Award 2026 celebra i migliori under 30 d’Italia

