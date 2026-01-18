Il direttore sportivo della Roma, Massara, ha aggiornato sulla condizione dei giocatori: Malen e Vaz sono in forma, mentre Zirkzee è attualmente indisponibile. Per quanto riguarda Fortini, si valutano le prossime mosse. Inoltre, ha sottolineato che il rapporto con Gasperini è basato su un percorso condiviso, con l’importanza di una presenza costante della società nel processo decisionale.

Si gode Malen e Vaz, conferma Ferguson ma non chiude il mercato. Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky prima dell'inizio del match contro il Torino. Ovviamente si è parlato quasi unicamente di mercato visti gli ultimi arrivi e le possibilità di rinforzare ancora la Roma. "Vaz e Malen sono due ragazzi forti, molto diversi nel percorso - ha esordito Massara -. Uno è un giovane talento, su di lui c'erano tante squadre e siamo contenti di essere riusciti a prenderlo. Un altro è un ragazzo di livello internazionale, già affermato che sicuramente nell'immediato potrà darci un grande contributo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma, Massara: "Malen e Vaz sono forti, per ora Zirkzee è chiuso. Fortini? Vediamo"

Mercato Roma, Massara non perde tempo! In arrivo Vaz e assalto a Malen, mentre Raspadori…

Il mercato della Roma si muove rapidamente, con Massara che accelera le operazioni. Sono in arrivo Vaz e si intensifica l’interesse per Malen, mentre Raspadori rimane tra le opzioni. La società giallorossa cerca di rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, adottando un approccio deciso e puntuale nelle trattative. Ecco un aggiornamento sulle principali mosse e strategie dei capitolini.

Malen e Robinio Vaz: chi sono i due nuovi acquisti della Roma

Malen e Robinio Vaz sono i nuovi acquisti della Roma, arrivati in sostituzione di Raspadori e Zirkzee. La società ha scelto di puntare sull’olandese dell’Aston Villa e sull’attaccante argentino del Marsiglia, rafforzando la rosa in vista della stagione. Questi acquisti rappresentano un'importante scelta strategica per il club, che ha adattato i propri obiettivi in base alle disponibilità di mercato.

