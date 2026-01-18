Roma Manifestazione oggi 18 Gennaio a Porta San Giovanni per l’Iran

Oggi, domenica 18 gennaio, si svolge una manifestazione statica a Porta San Giovanni, Roma, in solidarietà con le proteste in Iran. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione nel paese e a sostenere i movimenti di protesta. La presenza dei partecipanti evidenzia l'attenzione verso le questioni dei diritti umani e della libertà in Iran.

È in programma oggi, domenica 18 gennaio, una manifestazione statica in piazza di Porta San Giovanni a sostegno delle proteste in Iran. L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, con una partecipazione stimata di circa 400 persone. L’evento rientra in una finestra temporale più ampia di attenzione alla sicurezza e alla viabilità, con validità del dispositivo dalle 5:30 alle 20. È infatti previsto un servizio di viabilità dedicato, finalizzato sia al rispetto della segnaletica stradale sia alla gestione del traffico in caso di eventuali chiusure temporanee che dovessero rendersi necessarie nell’area. 🔗 Leggi su Funweek.it

Iran, il Pd alla manifestazione il 21 gennaio a Roma. Ma il centrosinistra si divide sulla risoluzione bipartisan

Il 21 gennaio a Roma, il Pd parteciperà alla manifestazione in solidarietà con i cittadini iraniani. Tuttavia, nel centrosinistra si registrano divergenze sulla risoluzione bipartisan approvata in Commissione Esteri del Senato, che condanna le repressioni a Teheran e sostiene le proteste popolari. La manifestazione rappresenta un momento di attenzione internazionale alle criticità politiche e sociali in Iran.

Iran, il Pd alla manifestazione il 16 gennaio a Roma. Ma il centrosinistra si divide sulla risoluzione bipartisan

Il 16 gennaio a Roma, il Partito Democratico parteciperà alla manifestazione in solidarietà con i cittadini iraniani. Tuttavia, nel centrosinistra si registrano divergenze sulla risoluzione bipartisan approvata il 14 gennaio in Commissione Esteri del Senato, che condanna le repressioni a Teheran e sostiene il popolo iraniano. La vicenda riflette le divisioni politiche italiane su una questione di grande attualità internazionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nuove proteste in Iran, manifestanti per le strade di Teheran

Alla manifestazione oggi a Roma promossa dal Partito Radicale in sostegno all’Iran c’è anche una delegazione del Partito Liberaldemocratico Che dal primo giorno sostiene senza ambiguità la lotta di liberazione del popolo iraniano da un regime minoritario - facebook.com facebook

Ieri a Roma c’era una manifestazione per la libertà in Iran. Oggi ce n’è una per il ritorno dello scià. x.com