Roma Dybala nella storia della Serie A | l’argentino tocca quota 200…Il traguardo raggiunto nel ‘derby personale’ contro il Torino

Paulo Dybala ha raggiunto quota 200 reti in Serie A, segnando un importante traguardo nella sua carriera. La sua prestazione nel derby contro il Torino rappresenta un momento significativo, sia per la vittoria della Roma sia per il suo ruolo nella storia del calcio italiano. Un risultato che testimonia la sua costanza e il suo talento nel massimo campionato nazionale.

Dybala a segno nel suo ‘derby’ personale contro il Torino: l’ex Juve sigla il gol del raddoppio. La giocata della Joya

Paulo Dybala si è distinto nel suo incontro personale contro il Torino, segnando il gol del raddoppio per la Roma. Dopo aver sfruttato un assist di Rensch, l’attaccante argentino ha realizzato un sinistro preciso che ha consolidato il risultato. Un momento importante per Dybala, che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità decisiva in campo.

