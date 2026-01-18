Roma | donna scomparsa ad Anguillara marito in caserma dopo ritrovamento di un corpo

Una donna è scomparsa ad Anguillara Sabazia, Roma. Il marito, Claudio Agostino Carlomagno, è stato portato in caserma per essere ascoltato dopo il ritrovamento di un corpo. La vicenda è attualmente sotto inchiesta delle autorità, mentre le indagini proseguono per chiarire i fatti e le circostanze della scomparsa e del ritrovamento.

Claudio Agostino Carlomagno, coniuge di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, è stato condotto presso la caserma dei carabinieri per essere interrogato. Questo provvedimento è avvenuto a seguito del ritrovamento, avvenuto questa mattina, di un corpo interrato all’interno della sua azienda. Attualmente, l’uomo è oggetto di indagine per omicidio da parte della Procura di Civitavecchia. Questa mattina è stato rinvenuto il corpo di una persona sepolto all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni che risultava scomparsa dal 8 gennaio. Le forze dell’ordine hanno prontamente provveduto a chiudere l’area per consentire l’intervento del magistrato e dei Ris, che stanno conducendo le indagini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

