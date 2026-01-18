Roma Baldanzi verso il Genoa | affare definito

Roma e Genoa hanno concluso l’accordo per il trasferimento di Tommaso Baldanzi. La trattativa si è sviluppata rapidamente, con l’arrivo di Robinio Vaz, in prestito con diritto di riscatto, che ha favorito la cessione del giovane attaccante. La partenza di Baldanzi rappresenta un cambio importante nelle strategie di mercato di entrambe le società, mentre i dettagli economici e le modalità del trasferimento saranno comunicati a breve.

Incroci di mercato in tempo reale a Trigoria. Attaccante che entra, attaccante che esce: l'arrivo di Robinio Vaz (con Malen) spinge verso l'uscita di Tommaso Baldanzi. L'intesa è già definita tra Roma, Genoa e il giocatore. Il Grifone contava di averlo subito, ma i tempi si sono allungati: Gian Piero Gasperini non ha dato l'ok immediato. La trattativa non è a rischio. Baldanzi non è stato convocato per la gara contro il Torino. Chiusura attesa a breve, solo una questione di ore.

