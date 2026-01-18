Roma attesa per Zirkzee | Massara aspetta l’apertura dello United
Roma attende sviluppi su Joshua Zirkzee, con Frederic Massara in attesa di una risposta dal Manchester United. La società giallorossa monitora con attenzione la situazione, ma ancora nessuna decisione è stata presa. La possibile operazione dipende dalla disponibilità dello United a cedere il giocatore, mentre la Roma prepara eventuali passi futuri in vista di un approfondimento sulla trattativa.
La mossa non è ancora partita, ma la Roma è in attesa. Joshua Zirkzee resta un nome caldo sul taccuino di Frederic Massara, che aspetta un segnale chiaro dal Manchester United prima di affondare. Nelle ultime ore un indizio è arrivato: Zirkzee non è stato convocato per il derby di Manchester, vinto dallo United contro il City. In casa Red Devils non è arrivata una spiegazione ufficiale, ma filtra l’ipotesi di un problema al polpaccio, con stop stimato in circa due settimane. Un’assenza che, al momento, non chiude la porta a possibili sviluppi di mercato. La palla ora passa a Michael Carrick e alla dirigenza inglese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
