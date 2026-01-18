Roma attende sviluppi su Joshua Zirkzee, con Frederic Massara in attesa di una risposta dal Manchester United. La società giallorossa monitora con attenzione la situazione, ma ancora nessuna decisione è stata presa. La possibile operazione dipende dalla disponibilità dello United a cedere il giocatore, mentre la Roma prepara eventuali passi futuri in vista di un approfondimento sulla trattativa.

La mossa non è ancora partita, ma la Roma è in attesa. Joshua Zirkzee resta un nome caldo sul taccuino di Frederic Massara, che aspetta un segnale chiaro dal Manchester United prima di affondare. Nelle ultime ore un indizio è arrivato: Zirkzee non è stato convocato per il derby di Manchester, vinto dallo United contro il City. In casa Red Devils non è arrivata una spiegazione ufficiale, ma filtra l'ipotesi di un problema al polpaccio, con stop stimato in circa due settimane. Un'assenza che, al momento, non chiude la porta a possibili sviluppi di mercato. La palla ora passa a Michael Carrick e alla dirigenza inglese.

© Sololaroma.it - Roma, attesa per Zirkzee: Massara aspetta l’apertura dello United

