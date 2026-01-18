Gli abiti in pelle nera rappresentano un investimento di stile duraturo, ideale per le prime settimane di primavera. Resistenti e versatili, questi capi si adattano alle tendenze senza perdere carattere, mantenendo intatta la loro eleganza nel tempo. Perfetti per chi cerca un look rock, senza tempo, e capace di accompagnare ogni stagione con sobrietà e raffinatezza.

G li abiti in pelle nera sono capi che durano nel tempo, sia per qualità sia per estetica. Resistono alle mode passeggere, si reinventano stagione dopo stagione. E funzionano perfettamente nei periodi di transizione climatica. Proteggono dal freddo, ma restano traspiranti e sofisticati quando le temperature salgono. Ma come si portano adesso? Dalle sfilate di New York Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Nelle collezioni Primavera-Estate 2026 l’outfit in black leather si impone per il suo carattere grintoso ma sempre più glam. E’ audace ma elegante, ribelle ma chic. Un must-have che continua a scrivere la sua storia, anno dopo anno, nel guardaroba di chi intende la moda come una questione di personalità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Rock, grintosa, senza tempo, perfetta nelle prime settimane di primavera

Avatar: Fuoco e Cenere, gli incassi nelle prime due settimane sono inferiori a quelli de La Via dell’Acqua

Avatar: Fuoco e Cenere ha raccolto risultati inferiori rispetto a La Via dell’Acqua nelle prime due settimane di programmazione. Sebbene il film mantenga una presenza significativa nelle sale, i dati indicano un andamento più contenuto rispetto alle aspettative iniziali. Analizzare questi numeri può offrire spunti interessanti sulle tendenze attuali del cinema e le preferenze del pubblico.

