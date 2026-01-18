roberto vannacci smentisce i legami con la massoneria svelati da report la risposta di sigfrido ranucci

Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, ha negato di avere rapporti con la massoneria, come affermato nell’inchiesta di Report. La controreplica di Sigfrido Ranucci è arrivata per chiarire la posizione della trasmissione. La vicenda si inserisce nel quadro delle recenti discussioni sulla trasparenza e i collegamenti dei membri politici con organizzazioni segrete.

Roberto Vannacci avrebbe legami con la massoneria. Lo sostiene Report in un’inchiesta sulle fondazioni istituite dall’eurodeputato della Lega in parallelo al Carroccio, partito di cui è vicesegretario, ma che ha deciso di non finanziare. Nel nuovo servizio dedicato all’ex generale, la trasmissione di Sigfrido Ranucci ha svelato inoltre come l’europarlamentare abbia dato vita a un centro studi insieme a un massone. Ricostruzione smentita da Vannacci. L’inchiesta di Report Nel servizio a firma di Luca Chianca, in onda nella puntata di domenica 18 gennaio, Report si è concentrata su un altro “soggetto politico”, oltre alla nota associazione Mondo al Contrario che prende le mosse dal libro dell’ex generale, creato dal vicesegretario della Lega e di cui è presidente la moglie Camelia Mihailescu.

Vannacci, l’inchiesta di Report sul Generale: “Ha legami con la massoneria”

La recente inchiesta di Report si concentra su Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario della Lega, evidenziando sospetti riguardo a possibili rapporti con la massoneria. L’indagine si propone di approfondire le connessioni e il ruolo del politico all’interno di questo contesto, offrendo un’analisi puntuale e obiettiva sulla vicenda.

Inchiesta di Report su Vannacci: "Ha legami con la massoneria". Spunta la Xa, nuova fondazione all'insaputa di Salvini

Un’inchiesta di Report segnala presunti collegamenti tra Vannacci e la massoneria, oltre alla creazione di nuove fondazioni, come la Xa, senza il coinvolgimento di Matteo Salvini. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sui rapporti tra politica, associazioni e strutture segrete. La notizia invita a un’analisi accurata dei legami e delle implicazioni di queste relazioni nel contesto politico italiano.

